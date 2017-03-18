Тюменские благотворители дарят детям-инвалидам праздник

t-l.ru

Cразу несколько праздников провели в центре для детей-инвалидов и сирот "Творчество" в марте. Они были организованы за счет средств благотворителей. Так, к детям приезжали Феликс Булатов и Ольга Финадеева. Молодой человек познакомил детей с экзотическими животными, а девушка показала шоу мыльных пузырей.

"Спасибо всем добрым людям, кто позаботился о подарках и очень желанном чаепитии для наших детей. Для них это поистине самые приятные моменты праздника. Огромная великая благодарность за денежные взносы, за принесенное домашнее печенье, сделанное вручную и с любовью одной скромной и загадочной девушкой", - написала в официальной группе центра директор Людмила Бочарникова.

Тем не менее, помощь учреждению требуется постоянно. Благотворители могут передать детям и их родителям продукты питания, моющие средства, одежду. Ребята будут рады и старой, и новой одежде, игрушкам. Всегда есть необходимость в сухом молоке для каши, фруктах и сладостях, пишет "Вслyх.ру".

Все вещи и продукты можно привезти в Центре детей-инвалидов и сирот "Творчество" по ул. Боровская, 2Б.