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Тюменские выпускники прошлых лет готовятся к пересдаче ЕГЭ

16:57 18 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.ege.edu.ru

Тюменская область готовится к досрочной сдаче ЕГЭ с 23 марта по 14 апреля. О своем участии в ней заявили 44 тысячи россиян из 84 регионов, в том числе около 280 выпускников школ прошлых лет из Тюменской области, сообщает департамент образования Тюменской области 

Самыми популярными предметами среди "досрочников" стали профильная математика, физика и русский язык.  Есть также желающие сдать обществознание, биологию, литературу, историю, химию, английский, географию и информатику.   Среди жителей городов больше всего заявок на участие подано в  Тюмени.

Для организации досрочной сдачи в регионе будет задействовано два пункта проведения экзаменов. Специалисты уже протестировали системы видеонаблюдения, оборудование для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам, аппаратуру для печати и сканирования бланков ответов участников.  Следить за ходом экзаменов в Тюменской области будут общественные наблюдатели, в том числе – федеральные. 

Напомним, что в регионе работает горячая линия по вопросам проведения ЕГЭ и ГИА-9 телефон: 8(3452)56-93-49. С 9 до 18 часов  и в пятницу с 9 до 17 часов участники экзаменов и их родители могут оперативно получать разъяснения по всем возникающим вопросам. 

Основной период ЕГЭ-2017 пройдет с 29 мая 2017 года по 1 июля. 

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