Тюменские выпускники прошлых лет готовятся к пересдаче ЕГЭ

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Тюменская область готовится к досрочной сдаче ЕГЭ с 23 марта по 14 апреля. О своем участии в ней заявили 44 тысячи россиян из 84 регионов, в том числе около 280 выпускников школ прошлых лет из Тюменской области, сообщает департамент образования Тюменской области

Самыми популярными предметами среди "досрочников" стали профильная математика, физика и русский язык. Есть также желающие сдать обществознание, биологию, литературу, историю, химию, английский, географию и информатику. Среди жителей городов больше всего заявок на участие подано в Тюмени.

Для организации досрочной сдачи в регионе будет задействовано два пункта проведения экзаменов. Специалисты уже протестировали системы видеонаблюдения, оборудование для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам, аппаратуру для печати и сканирования бланков ответов участников. Следить за ходом экзаменов в Тюменской области будут общественные наблюдатели, в том числе – федеральные.

Напомним, что в регионе работает горячая линия по вопросам проведения ЕГЭ и ГИА-9 телефон: 8(3452)56-93-49. С 9 до 18 часов и в пятницу с 9 до 17 часов участники экзаменов и их родители могут оперативно получать разъяснения по всем возникающим вопросам.

Основной период ЕГЭ-2017 пройдет с 29 мая 2017 года по 1 июля.