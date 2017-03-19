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19 марта - события дня

18:00 18 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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В Тюмени в 13 часов в Тюменском колледже искусств (ул. Республики, д. 152) начнется концерт творческих коллективов выпускников хорового коллектива "Сибирята" "Музыкальный корабль".

В Тюмени в 14 часов в центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется встреча с тюменской писательницей Антониной Марковой, автором трех сборников стихов: "Застенчивый рассвет", "Каждый лист у сентября свят", "Судьбы потаенная нить". 

В Тюмени в 14 часов на стадионе "Геолог" начнется матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Тамбов".

В Тюмени в 15 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15, корпус 1) начнется встреча клуба любителей английского языка "Brainstorm" "Кино и кинематограф".

В селе Луговое в 10 часов на лыжной базе спортивно-физкультурного центра "Луговое" начнется открытый финал Кубка города Тюмени по лыжным гонкам среди ветеранов спорта. 

В Тобольске в 10 часов начнутся старты соревнований по лыжным гонкам "Закрытие зимнего сезона". Программа соревнований включает гонки на 2, 3 и 5 км. 

Этот день в мире:

1629 - родился Алексей Романов, русский царь с 1645 по 1676 годы.

1813 - родился Дэвид Ливингстон, знаменитый английский исследователь Африки.

1855 - в бою убит один из руководителей первой обороны Севастополя контр-адмирал Владимир Истомин.

1859 – в Париже состоялась премьера оперы Шарля Гуно "Фауст".

1898 - принял первых посетителей Русский музей в Санкт-Петербурге.

1900 - родился Фредерик Жолио-Кюри, физик, лауреат Нобелевской премии за открытие искусственной радиоактивности.

1906 - расстрелян Петр Шмидт, руководитель восстания на крейсере "Очаков" в октябре 1905 года.

1917 - Временное правительство приняло решение об аресте бывшего императора Николая II и его жены.

1924 - родился Лев Кулиджанов, кинорежиссер.

1930 - родился Борис Штоколов, певец (бас), народный артист СССР.

1944 - войска 1-го Украинского фронта овладели крепостью Кременец.

1949 - родился Валерий Леонтьев, звезда советской и современной российской эстрады.

1955 - в возрасте 58 лет умер маршал Советского Союза Леонид Говоров, советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.

1955 – родился Брюс Уиллис, американский киноактер.

1956 - родился Егор Гайдар, внук знаменитых писателей – Александра Гайдара (по отцу) и Петра Бажова (по матери).

1965 – открылся Игарский музей вечной мерзлоты.

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