Старшеклассники напишут всероссийские контрольные работы

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Выпускники напишут всероссийские контрольные работы по пяти предметам, которые не являются обязательными на ЕГЭ. Оценки на аттестат не повлияют.

Проверочные работы вводят для того, чтобы бороться с "натаскиванием на ЕГЭ", когда в выпускных классах учителя и ученики сосредоточены только на подготовке к госэкзамену в ущерб другим предметам. Школьники должны осваивать все предметы программы, а не только обязательные, сообщает "AиФ в Тюмени".

Проверочные работы станут более точным индикатором и "тревожным звоночком", если в школе, регионе, муниципалитете есть проблемы с преподаванием отдельных предметов. До этого школы сами составляли и проверяли контрольные работы. При этом уровень сложности существенно разнились.

Как сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, всероссийские работы составлены с учетом стандарта образования, единого для всей страны. Такие контрольные работы проводились школами и раньше, это естественная часть образовательного процесса. ВПР не влияют на аттестат, к ним не нужно специально готовиться — просто нужно учиться. Контрольные работы проводились всегда.

Выпускники 11 классов напишут работы по физике (25 апреля), химии (27 апреля), биологии (11 мая), географии (16 мая) и истории (18 мая).