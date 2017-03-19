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У молодых IT-специалистов появится свой коворкинг

19:24 18 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyumen-technopark.ru

Два коворкинга откроют в центре Тюмени летом 2017 года. Об этом сообщил начальник управления развития предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

По его словам, оба коворкинга будут прикреплены к Тюменскому технопарку, один будет размещен внутри здания, другой — на улице. Внутренний коворкинг площадью около 170 кв. м будет постоянно действующим, внешний шатер — будет работать только в теплое время года. Оба будут иметь несколько направлений деятельности, ключевым из которых станет IT-сфера как наиболее подходящая для самой идеи работы в коворкинге, пишет "Вслyх.ру".

Авторы идеи — специалисты департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. В настоящее время они завершают проектирование. Предполагается, что летний коворкинг будет более прост в организации рабочего пространства, но в то же время внутреннее содержание будет более насыщенным. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы.

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