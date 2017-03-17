Тюменские лесники подготовили технику к пожароопасному сезону

Фото: www.rosleshoz.gov.ru

690 единиц техники подготовили специалисты лесного хозяйства к началу пожароопасного сезона. Механики тюменской авиабазы заканчивают их приемку.

На особом контроле замена всех нерабочих запчастей, формирование их необходимого запаса. Кроме того, специалисты определяют состояние пожарно-технического вооружения, его укомплектованность, обеспеченность инвентарем и средствами связи, наличие технической документации.

В арсенале бойцов лесного фронта укомплектованные лесопожарные машины, тракторы, бульдозеры, лесные плуги, специализированная гусеничная техника, пожарные автоцистерны, экскаваторы, вездеходы. На помощь лесникам приходят лесопожарные катера, моторные лодки, а также воздушное судно СК-12 "Орион". В готовности и техника для перевозки личного состава и оборудованный транспорт для патрулирования лесов для выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Последние позволяют охватить большую площадь для осмотра, в том числе в труднодоступных местах.

Лесники создают необходимый запас горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы техники. В дальнейшем она будет распределена и закреплена за каждым лесопожарным формированием, которое и должно будет содержать машины в течение всего пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей их немедленное использование для тушения лесных пожаров.

Готова область и к внештатным ситуациям. В случае усиления пожароопасных рисков в помощь лесникам еще более 450 единиц различной техники, находящейся в ведении арендаторов лесных участков, различных служб и ведомств региона.