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20 марта - события дня

18:00 19 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

В Тюмени в 14 часов в правительстве Тюменской области начнется заседание президиума правительства. 

В Тюмени в 18 часов во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется танцевальный вечер. 

Этот день в истории:

1754 - родился Александр Шишков, российский государственный деятель и писатель.

1815 - Наполеон торжественно вступил в Париж.

1828 - родился Генрик Ибсен, норвежский драматург.

1852 - вышла в свет книга американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома".

1915 - родился Святослав Рихтер, знаменитый пианист.

1933 - в нацистской Германии открыт первый концлагерь – Дахау.

1956 - Тунис, ранее бывший французской колонией, обрел независимость.

1969 - в британском консульстве на Гибралтаре зарегистрировали брак Джон Леннон и Йоко Оно.

1992 - принят закон РФ об установлении звания Героя Российской Федерации и учреждении знака отличия "Золотая Звезда".

1993 - президент Борис Ельцин издал указ о защите свободы массовой информации.

1995 - последователи тоталитарной секты "Аум Синрике" устроили газовую атаку в токийском метро, выпустив из баллонов отравляющее вещество. Погибли 12 человек и около 5 тыс. получили отравления разной степени тяжести.

1999 - после 478-часового путешествия Бертран Пиккар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

2000 - Владимир Путин совершил перелет из Краснодара в Грозный на боевом истребителе СУ-27.

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