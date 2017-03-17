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Андрей Артюхов: экономический рост невозможен без инноваций

18:08 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

Среди современных вызовов системы образования губернатор Тюменской области Владимир Якушев назвал проблему кадрового обеспечения, соответствующего темпам экономического развития региона. Такой вывод сделал глава региона, выступая в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2016 году.

От высшей школы требуется трансформация кадровой политики, обновление инфраструктуры, переход образовательной, исследовательской, инновационной деятельности на новый уровень.

Как отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, экономический рост невозможен без инноваций. И этому Владимир Якушев уделяет особое внимание. "Для приобретения ими характера движущей силы нужна отлаженная система, в которой новые знания воплощались бы в готовые, востребованные обществом результаты. Главное звено этой системы — образование. И здесь мы видим значительные перемены".

Для создания опорного вуза объединились силы двух тюменских университетов — архитектурно-строительного и нефтегазового. Тюменский госуниверситет вошел в проект Министерства образования и науки России "5-100", нацеленный на повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов и укрепление их позиций в международных рейтингах.

"Качественное образование — это залог развития нашей страны. Его необходимо непрерывно совершенствовать на всех этапах — от дошкольного до высшего, изменяя его в соответствии с требованиями современности, нуждами экономики и общества. Этому уделено особое внимание в предвыборной программе единороссов", – сообщил Артюхов.

 

Теги: Единая Россия , Андрей Артюхов , Владимир Якушев , образование
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