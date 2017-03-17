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Юрий Конев: сельским территориям региона необходимо масштабное дорожное строительство

16:40 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
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Отсутствие разветвленной сети качественных сельских дорог - одна из главных проблем малых территорий Тюменской области.

Такую мысль выразил в предложении к ежегодному отчету губернатора Тюменской области Владимира Якушева о работе регионального правительства депутат Тюменской областной думы Юрий Конев.

По его мнению, именно слабое сельское дорожное строительство во многом тормозит развитие многих сельскохозяйственных проектов.

"Я эту тему поднимаю на всех уровнях и понимаю прекрасно проблемы финансирования, которые в области есть. Но молчать о сельском дорожном строительстве нельзя. Это главнейшая проблема. Для того чтобы развивать сельхозпроизводство, надо чтобы была сеть качественных дорог. Много районов у меня в избирательном округе, где уже очень сложная ситуация", - пояснил Юрий Конев.

Депутат предложил уделить пристальное внимание этому вопросу и сначала сделать акцент на дорогах, которые ведут к предприятиям.

"Можно подходить к проблеме следующим образом — выделять главное и смотреть прежде всего на те дороги, которые ведут к производству. Ну и не забывать о нуждах людей", - подытожил он.

Владислав Соколов

Теги: облдума , дорожное строительство , Владимир Якушев , АПК , Юрий Конев
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