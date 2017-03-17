Тюменские дворы и дороги будут улучшаться, несмотря на кризис

admtyumen.ru

Объемы реализации программ реконструкции дворов и дорог в Тюмени не будут снижены, невзирая на уменьшение возможностей бюджета.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя итоги состоявшегося в администрации Тюмени совещания, посвященного подведению итогов реализации основных программ развития областного центра за 2016 год, а также перспективам на 2017 год.

"Самое главное, о чем надо сказать - в областной столице работает целый ряд долгосрочных программ, реализацию которых мы продолжаем уже не один год. Это, например, программа реконструкции и приведения в нормативное состояние дворов многоквартирных домов. На 2017 год объемы ее реализации сохранятся примерно в прежнем объеме по сравнению с 2016 годом", - сообщил глава региона.

По словам губернатора, объемы реализации программы развития и усовершенствования дорожной инфраструктуры Тюмени, несмотря на сложности с бюджетом, в 2017 году также фактически сохранятся на уровне 2016 года.

В совещании под руководством Владимира Якушева приняли участие глава администрации Тюмени Александр Моор, его заместители и руководители департаментов городской администрации.

Евгений Бабенко