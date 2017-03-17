Владимир Якушев: Тюмень продолжит реализацию социально значимых программ

admtyumen.ru

Усилия правительства Тюменской области в 2016 году были направлены на улучшение качества жизни, развитие городской среды. В областной столице проведена большая работа по ремонту объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры, созданию зеленых зон отдыха.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на совещании, которое прошло в администрации Тюмени и было посвящено итогам реализации инвестиционных программ в 2016-м году и планы на 2017 год. В совещании приняли участие глава администрации Александр Моор, его заместители и руководители управ административных округов.

"Несмотря на сложности, программы этого года сформированы, предстоит серьезная работа по их реализации. Результат зависит от того, насколько качественно будет пройден подготовительный этап, насколько организованно состоятся аукционы, и с каким настроем подрядчики выйдут на объекты", - подчеркнул губернатор.

Отметим, что в 2016 году в учреждениях социальной сферы Тюмени произошли серьезные изменения: комплексный капитальный ремонт выполнялся на восьми объектах. В 2017 году приведут в порядок школы №5 и 13, детский сад №55, городскую поликлинику №12.

Преобразилась школа искусств "Гармония" (ул. Станционная, 28). Здесь появились просторные классы для индивидуальных и групповых занятий, художественные мастерские, выставочно-концертный зал. Школа оснащена необходимым оборудованием и музыкальными инструментами.

Изменилась в лучшую сторону и детская библиотека № 3. После ремонта интерьер стал современным, появились новые возможности для общения и проведения досуга. Здесь успешно работает первый в областной столице "Папин клуб".

Частичный капитальный ремонт проведен на 10 объектах. Работы касались устройства кровли, гидроизоляции подвалов, установки ограждений, проводился комплексный ремонт помещений в школах. Работы будут продолжены и в текущем году. В строительный сезон 2017 года благоустроят территории школы № 65 и детского сада №141. Запланирован двухлетний капремонт школы № 30 (ул. Московский тракт, 22) и здания детского сада № 183 (ул. Мурманская, 19).

В ближайшее время специалисты приступят к процедуре приобретения помещений для размещения филиала ММАУ "Городская поликлиника № 17". Готовится документация для проведения капитального ремонта здания по адресу: ул. Маршака, 5/1, – здесь разместиться "Городская поликлиника № 8".

"Все программы, которые работают в областной столице, долгосрочные. Они рассчитаны на десятилетия. Принципы их реализации просты и понятны. Мы планомерно приводим в порядок социальные объекты. В Тюмени в этом году начнем строить еще две школы. Это совместные проекты: строительство ведет региональное правительство, а за благоустройство территории отвечает муниципалитет. Поэтому очень важно в срок разработать проектно-сметную документацию объектов, включенных в программы развития областной столицы, чтобы продолжить движение к формированию максимально комфортной для жизни тюменцев городской среды", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко