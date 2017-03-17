up

17.03.2017 пятница

EUR 62.4897

USD 58.2437

В Тюмени -5..-7 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев: Тюмень продолжит реализацию социально значимых программ

20:00 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Усилия правительства Тюменской области в 2016 году были направлены на улучшение качества жизни, развитие городской среды. В областной столице проведена большая работа по ремонту объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры, созданию зеленых зон отдыха.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на совещании, которое прошло в администрации Тюмени и было посвящено итогам реализации инвестиционных программ в 2016-м году и планы на 2017 год. В совещании приняли участие глава администрации Александр Моор, его заместители и руководители управ административных округов.

"Несмотря на сложности, программы этого года сформированы, предстоит серьезная работа по их реализации. Результат зависит от того, насколько качественно будет пройден подготовительный этап, насколько организованно состоятся аукционы, и с каким настроем подрядчики выйдут на объекты", - подчеркнул губернатор.

Отметим, что в 2016 году в учреждениях социальной сферы Тюмени произошли серьезные изменения: комплексный капитальный ремонт выполнялся на восьми объектах. В 2017 году приведут в порядок школы №5 и 13, детский сад №55, городскую поликлинику №12.

Преобразилась школа искусств "Гармония" (ул. Станционная, 28). Здесь появились просторные классы для индивидуальных и групповых занятий, художественные мастерские, выставочно-концертный зал. Школа оснащена необходимым оборудованием и музыкальными инструментами.

Изменилась в лучшую сторону и детская библиотека № 3. После ремонта интерьер стал современным, появились новые возможности для общения и проведения досуга. Здесь успешно работает первый в областной столице "Папин клуб".

Частичный капитальный ремонт проведен на 10 объектах. Работы касались устройства кровли, гидроизоляции подвалов, установки ограждений, проводился комплексный ремонт помещений в школах. Работы будут продолжены и в текущем году. В строительный сезон 2017 года благоустроят территории школы № 65 и детского сада №141. Запланирован двухлетний капремонт школы № 30 (ул. Московский тракт, 22) и здания детского сада № 183 (ул. Мурманская, 19).

В ближайшее время специалисты приступят к процедуре приобретения помещений для размещения филиала ММАУ "Городская поликлиника № 17". Готовится документация для проведения капитального ремонта здания по адресу: ул. Маршака, 5/1, – здесь разместиться "Городская поликлиника № 8".

"Все программы, которые работают в областной столице, долгосрочные. Они рассчитаны на десятилетия. Принципы их реализации просты и понятны. Мы планомерно приводим в порядок социальные объекты. В Тюмени в этом году начнем строить еще две школы. Это совместные проекты: строительство ведет региональное правительство, а за благоустройство территории отвечает муниципалитет. Поэтому очень важно в срок разработать проектно-сметную документацию объектов, включенных в программы развития областной столицы, чтобы продолжить движение к формированию максимально комфортной для жизни тюменцев городской среды", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Теги: администрация Тюмени , социальная сфера , Владимир Якушев

Последние новости

22:09 Тюменские дачники получат газ и дороги
21:00 Владимир Якушев: реконструкция социальных объектов - непрерывный процесс
20:00 Владимир Якушев: Тюмень продолжит реализацию социально значимых программ
19:36 Тюменцев приглашают на мастер-класс по фотосъемкам
18:55 Тюменские дворы и дороги будут улучшаться, несмотря на кризис
18:36 Индонезийский посол посетит Тюменскую область
18:08 Андрей Артюхов: экономический рост невозможен без инноваций
17:57 18 марта - события дня
17:46 Тюменские лесники подготовили технику к пожароопасному сезону
17:35 Дорога из Карасуля в Лондон лежит через Сочи
Все новости

Архив новостей

Март, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Тюменские дачники получат газ и дороги

Владимир Якушев: реконструкция социальных объектов - непрерывный процесс

Владимир Якушев: Тюмень продолжит реализацию социально значимых программ

Политика

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

Экономика

Ханты-Мансийский банк и Союз строителей Югры договорились сотрудничать

Николай Романов: роста тарифов на теплоснабжение допускать нельзя

"Продэкспо" каждый год привлекает новых участников

Общество

Тюменцев приглашают на мастер-класс по фотосъемкам

Индонезийский посол посетит Тюменскую область

18 марта - события дня

Спорт

Дорога из Карасуля в Лондон лежит через Сочи

Тюменцы посоревнуются в дартсе

Биатлонисты из Тюмени победили в Екатеринбурге

Происшествия

Силовики четырех регионов задержали федерального преступника

В Тюмени "Тойота" сбила инвалида-колясочника

ГИБДД ищет очевидцев ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+