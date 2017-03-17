up

17.03.2017 пятница

EUR 62.4897

USD 58.2437

В Тюмени -5..-7 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев: реконструкция социальных объектов - непрерывный процесс

21:00 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Приведение в порядок социальной инфраструктуры Тюмени будет продолжаться нерпрерывно.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на совещании, которое прошло в администрации Тюмени и было посвящено итогам реализации инвестиционных программ в 2016-м году и планам на 2017 год.

"Это программа, которую прерывать нельзя. Она, практически, вечна. Жизнь идет, стандарты меняются, и если вчера мы привели в нормативное состояние целый ряд объектов социальной инфраструктуры, то сегодня на очереди - следующие, а завтра мы должны будем вернуться к уже сделанному, чтобы внести необходимые улучшения. Это непрерывный процесс, и мы этой работой будем заниматься постоянно, не останавливаясь на достигнутом", - подчеркнул глава региона.

Напомним, в 2016 году в Тюмени комплексный капитальный ремонт выполнялся на восьми объектах социальной сферы. В 2017 году приведут в порядок школы №5 и 13, детский сад №55, городскую поликлинику №12.

Преобразилась школа искусств "Гармония" (ул. Станционная, 28). Здесь появились просторные классы для индивидуальных и групповых занятий, художественные мастерские, выставочно-концертный зал. Школа оснащена необходимым оборудованием и музыкальными инструментами.

Изменилась в лучшую сторону и детская библиотека № 3. После ремонта интерьер стал современным, появились новые возможности для общения и проведения досуга. Здесь успешно работает первый в областной столице "Папин клуб".

Частичный капитальный ремонт проведен на 10 объектах. Работы касались устройства кровли, гидроизоляции подвалов, установки ограждений, проводился комплексный ремонт помещений в школах. Работы будут продолжены и в текущем году. В строительный сезон 2017 года благоустроят территории школы № 65 и детского сада №141. Запланирован двухлетний капремонт школы № 30 (ул. Московский тракт, 22) и здания детского сада № 183 (ул. Мурманская, 19).

В ближайшее время специалисты приступят к процедуре приобретения помещений для размещения филиала ММАУ "Городская поликлиника № 17". Готовится документация для проведения капитального ремонта здания по адресу: ул. Маршака, 5/1, – здесь разместиться "Городская поликлиника № 8".

Евгений Бабенко

Теги: социальная сфера , Тюмень , Владимир Якушев , реконструкция

Последние новости

22:09 Тюменские дачники получат газ и дороги
21:00 Владимир Якушев: реконструкция социальных объектов - непрерывный процесс
20:00 Владимир Якушев: Тюмень продолжит реализацию социально значимых программ
19:36 Тюменцев приглашают на мастер-класс по фотосъемкам
18:55 Тюменские дворы и дороги будут улучшаться, несмотря на кризис
18:36 Индонезийский посол посетит Тюменскую область
18:08 Андрей Артюхов: экономический рост невозможен без инноваций
17:57 18 марта - события дня
17:46 Тюменские лесники подготовили технику к пожароопасному сезону
17:35 Дорога из Карасуля в Лондон лежит через Сочи
Все новости

Архив новостей

Март, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Тюменские дачники получат газ и дороги

Владимир Якушев: реконструкция социальных объектов - непрерывный процесс

Владимир Якушев: Тюмень продолжит реализацию социально значимых программ

Политика

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

Экономика

Ханты-Мансийский банк и Союз строителей Югры договорились сотрудничать

Николай Романов: роста тарифов на теплоснабжение допускать нельзя

"Продэкспо" каждый год привлекает новых участников

Общество

Тюменцев приглашают на мастер-класс по фотосъемкам

Индонезийский посол посетит Тюменскую область

18 марта - события дня

Спорт

Дорога из Карасуля в Лондон лежит через Сочи

Тюменцы посоревнуются в дартсе

Биатлонисты из Тюмени победили в Екатеринбурге

Происшествия

Силовики четырех регионов задержали федерального преступника

В Тюмени "Тойота" сбила инвалида-колясочника

ГИБДД ищет очевидцев ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+