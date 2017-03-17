Владимир Якушев: реконструкция социальных объектов - непрерывный процесс

admtyumen.ru

Приведение в порядок социальной инфраструктуры Тюмени будет продолжаться нерпрерывно.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на совещании, которое прошло в администрации Тюмени и было посвящено итогам реализации инвестиционных программ в 2016-м году и планам на 2017 год.

"Это программа, которую прерывать нельзя. Она, практически, вечна. Жизнь идет, стандарты меняются, и если вчера мы привели в нормативное состояние целый ряд объектов социальной инфраструктуры, то сегодня на очереди - следующие, а завтра мы должны будем вернуться к уже сделанному, чтобы внести необходимые улучшения. Это непрерывный процесс, и мы этой работой будем заниматься постоянно, не останавливаясь на достигнутом", - подчеркнул глава региона.

Напомним, в 2016 году в Тюмени комплексный капитальный ремонт выполнялся на восьми объектах социальной сферы. В 2017 году приведут в порядок школы №5 и 13, детский сад №55, городскую поликлинику №12.

Преобразилась школа искусств "Гармония" (ул. Станционная, 28). Здесь появились просторные классы для индивидуальных и групповых занятий, художественные мастерские, выставочно-концертный зал. Школа оснащена необходимым оборудованием и музыкальными инструментами.

Изменилась в лучшую сторону и детская библиотека № 3. После ремонта интерьер стал современным, появились новые возможности для общения и проведения досуга. Здесь успешно работает первый в областной столице "Папин клуб".

Частичный капитальный ремонт проведен на 10 объектах. Работы касались устройства кровли, гидроизоляции подвалов, установки ограждений, проводился комплексный ремонт помещений в школах. Работы будут продолжены и в текущем году. В строительный сезон 2017 года благоустроят территории школы № 65 и детского сада №141. Запланирован двухлетний капремонт школы № 30 (ул. Московский тракт, 22) и здания детского сада № 183 (ул. Мурманская, 19).

В ближайшее время специалисты приступят к процедуре приобретения помещений для размещения филиала ММАУ "Городская поликлиника № 17". Готовится документация для проведения капитального ремонта здания по адресу: ул. Маршака, 5/1, – здесь разместиться "Городская поликлиника № 8".

Евгений Бабенко