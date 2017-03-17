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Тюменские дачники получат газ и дороги

22:09 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Газификация садоводческих товариществ и оборудование подъездных путей к ним - важное направление работы. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя итоги совещания, которое прошло в администрации Тюмени и было посвящено итогам реализации инвестиционных программ в 2016-м году и планы на 2017 год.

"Пока решаются технические вопросы, но мы готовы к тому, чтобы провести газификацию тюменских садоводческих товариществ и оборудовать подъезды к ним. Что касается подъездов, мы приняли совместное решение о необходимости выделения средств и подготовки проектно-сметной документации", - сообщил глава региона.

Эти проблемы тюменских дачников решались медленнее, чем хотелось бы, отметил Владимир Якушев. "Вместе с муниципальной властью Тюмени мы считаем это направление работы очень важным", - подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко

Теги: администрация Тюмени , газификация , дачный поселок , Владимир Якушев , строительство дорог

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