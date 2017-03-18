up

18.03.2017 суббота

EUR 62.3722

USD 57.9344

В Тюмени -5..-7 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев посетил интерактивные площадки Крымской весны в Тюмени

12:15 18 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Голышманово празднует третью годовщину воссоединения России с Крымом

Шесть интерактивных площадок открыты в рамках Крымской весны на Цветном бульваре в Тюмени. С их работой ознакоился губернатор региона Владимир Якушев.

Здесь ему рассказали о возможностях летнего отдыха на полуострове и пригласили провести отпуск в Крыму. Также губернатор познакомился с типичными представителями фауны полуострова - кроликами. Остальные животные представлены на баннере и в виде анимационных 3D-меток. 

Рассказали Владимиру Якушеву и об основных этапах строительства Крымского моста, этому крупному проекту посвящена отдельная интерактивная зона. С особым восторгом за главой региона следили малыши, которые строят на площадке трехметровый макет Крымского моста из деталей Lego. 

Посетил Владимир Якушев и палатку, где представлены итоги экспедиции по следам 38 Тобольского пехотного полка. Кроме макетов оружия и артефактов, здесь можно посмотреть фильм об исторических событиях в Крыму, изучить образец военной формы 1812 года.

В завершение глава региона сфотографировался с посетителями площадок и похвалил организаторов за познавательные экспозиции. Напомним, площадки будут работать до 13 часов.

﻿
1 /

Евгения Шевцова

Теги: Цветной бульвар , Крым
Ранее в сюжете
18.03.2017, 11:58 Юные тюменцы примеряют матросскую бескозырку и учатся вязать морские узлы
18.03.2017, 11:47 Познакомиться с военной историей можно на Цветном бульваре
18.03.2017, 11:33 На Крымской весне тюменцы пробуют себя в роли актеров
18.03.2017, 11:20 На Цветном бульваре открылся мини-зоопарк
18.03.2017, 11:13 Как провести лето в Крыму, тюменцы узнают на Цветном бульваре
18.03.2017, 11:04 На Цветном бульваре в Тюмени строят трехметровый мост
18.03.2017, 08:00 Тюменцев приглашают отметить воссоединение с Крымом

Последние новости

17:12 В Тюменском районе появится новый яхт-клуб со стоянкой для водной техники и парусной школой Фото
16:57 Тюменские выпускники прошлых лет готовятся к пересдаче ЕГЭ
15:39 "Даешь музей в массы!", призывают музейщики Тюмени
15:18 Тюменские благотворители дарят детям-инвалидам праздник
15:09 Владимир Якушев: Тюменская область и Крым плодотворно сотрудничают
15:06 Голышманово празднует третью годовщину воссоединения России с Крымом Фото
14:55 Конкурс плакатов и видеороликов "Познай Байкал" набирает участников
14:39 Семь тысяч тюменцев вышли на митинг в честь годовщины возвращения Крыма Фото
14:22 Беременных студенток переведут на бюджетное обучение
14:06 Областные парламентарии приглашают студентов к диалогу
Все новости

Архив новостей

Март, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область и Крым плодотворно сотрудничают

Владимир Якушев: возвращение Крыма - большая и важная победа

Владимир Якушев посетил интерактивные площадки Крымской весны в Тюмени

Политика

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

Экономика

Торговые площадки с демократичными арендными ценами появляются в Тюмени

Ханты-Мансийский банк и Союз строителей Югры договорились сотрудничать

Николай Романов: роста тарифов на теплоснабжение допускать нельзя

Общество

В Тюменском районе появится новый яхт-клуб со стоянкой для водной техники и парусной школой

Тюменские выпускники прошлых лет готовятся к пересдаче ЕГЭ

"Даешь музей в массы!", призывают музейщики Тюмени

Спорт

Дорога из Карасуля в Лондон лежит через Сочи

Тюменцы посоревнуются в дартсе

Биатлонисты из Тюмени победили в Екатеринбурге

Происшествия

Силовики четырех регионов задержали федерального преступника

В Тюмени "Тойота" сбила инвалида-колясочника

ГИБДД ищет очевидцев ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+