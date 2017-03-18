Владимир Якушев посетил интерактивные площадки Крымской весны в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия"

Шесть интерактивных площадок открыты в рамках Крымской весны на Цветном бульваре в Тюмени. С их работой ознакоился губернатор региона Владимир Якушев.

Здесь ему рассказали о возможностях летнего отдыха на полуострове и пригласили провести отпуск в Крыму. Также губернатор познакомился с типичными представителями фауны полуострова - кроликами. Остальные животные представлены на баннере и в виде анимационных 3D-меток.

Рассказали Владимиру Якушеву и об основных этапах строительства Крымского моста, этому крупному проекту посвящена отдельная интерактивная зона. С особым восторгом за главой региона следили малыши, которые строят на площадке трехметровый макет Крымского моста из деталей Lego.

Посетил Владимир Якушев и палатку, где представлены итоги экспедиции по следам 38 Тобольского пехотного полка. Кроме макетов оружия и артефактов, здесь можно посмотреть фильм об исторических событиях в Крыму, изучить образец военной формы 1812 года.

В завершение глава региона сфотографировался с посетителями площадок и похвалил организаторов за познавательные экспозиции. Напомним, площадки будут работать до 13 часов.

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Евгения Шевцова