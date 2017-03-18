15 жителей Магадана гостипализированы с подозрением на сальмонеллез

businesspskov.ru

15 человек с подозрением на острую кишечную инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Магадана, сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Среди 15 госпитализированных есть девятилетний ребенок. Еще четверо человек отказались от помощи медиков.

"За два дня всего было 19 обращений. Состояние поступивших в больницу - легкой и средней тяжести. По предварительным данным, все они накануне обедали в одной из магаданских столовых. Туда выехала группа специалистов Роспотребнадзора и Центра эпидемиологии, взяты смывы, всевозможные пробы, проверены санитарные книжки работников", - сообщила агентству "Интерфакс" заместитель главного санитарного врача управления Роспотребнадзора по Магаданской области Ирина Коваленко.

По ее словам, предприятие общепита временно приостановило свою деятельность. О произошедшем извещены все правоохранительные органы региона.

"На юридическое лицо составлен протокол об административном нарушении. После результатов лабораторных исследований будет установлена причина. Пока мы говорим об острой кишечной инфекции", - добавила Ирина Коваленко.

Тем временем в инфекционной больнице Магадана эту информацию подтвердили медики.

"Вопрос об отравлении ставить рано. Речь об острой кишечной инфекции. Есть вероятность, что пациенты с похожими симптомами будут поступать в течение дня", - сказала агентству "Интерфакс" главный врач больницы Елена Мошталь.