Беременных студенток переведут на бюджетное обучение

tumen.gorko.ru/фото Антона Матвеева

Студенток платных отделений колледжей и вузов, родивших ребенка в период обучения, предлагается переводить на бюджетные места. О проекте Минобрнауки РФ сообщает Газета.Ru.

Соответствующий законопроект Министерство образования разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Эксперты в целом идею одобрили, однако посчитали необходимым предоставлять такие льготы не только матерям, но и отцам.

Минобрнауки опубликовало проект приказа, изменяющего порядок перехода студентов, которые получают среднее профессиональное и высшее образование, с платного обучения на бесплатное. Сейчас таким правом обладают студенты, которые сдали все экзамены на оценки "отлично" и "хорошо" в двух семестрах, предшествующих подаче заявления, дети-сироты, студенты, которые утратили одного или двух родителей в период обучения, и некоторые другие категории.

В документе, подписанном министром образования Ольгой Васильевой, предлагается дополнить категории лиц, имеющих право на такой перевод, "женщинами, родившими ребенка в период обучения". Впрочем, чтобы перевестись на бюджетное место, просто родить ребенка будет недостаточно.

В Минобрнауки уточнили, что перевестись на бесплатное отделение смогут лишь те студентки, у которых не будет академических задолженностей, а также долгов по оплате за обучение. Помимо этого, в вузе, разумеется, должны быть свободные или освободившиеся бюджетные места.

Эксперты восприняли идею неоднозначно. К примеру, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков сомневается, что ее получится воплотить с финансовой точки зрения.

"Не думаю, что если это государственный вуз и там есть дефицит бюджетных мест, то девушка, поступившая на платное отделение и родившая ребенка, вдруг сможет получить бюджетное место. Руководству вуза тогда надо будет либо кого-то отчислить, либо получить дополнительные средства. А для этого должно быть специальное решение правительства. И из какого фонда оно возьмет эти деньги — неясно", — пояснил Газете.Ru Сергей Комков.

Впрочем, научный руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика" Александр Адамский, напротив, не считает, что могут возникнуть какие-либо финансовые проблемы.

"Студенток, которые родили ребенка во время обучения, немного. Число тех, кто после этого сразу выйдет на учебу и не будет брать академический отпуск, вообще ничтожно. Так что с материальной точки зрения это вполне реализуемо, - считает Александр Адамский. - На мой взгляд, это в первую очередь пиар-ход. Он направлен на то, чтобы молодые женщины не боялись рожать: дескать, учиться можно и нужно, но не стоит забывать и о том, что ты можешь быть мамой, и хуже тебе от этого точно не будет. Таким образом, видимо, предполагается улучшить демографическую ситуацию в стране".

Ряд экспертов посчитали необходимым сделать такие же послабления и для молодых отцов.

"Инициатива правильная, она долго обсуждалась, но документ, который в настоящее время представлен в Госдуму, требует доработки. За ребенком может ухаживать и молодой отец. Надо и ему предоставить соответствующую льготу", — пояснил "Газете.Ru" студенческий омбудсмен Артем Хромов.

Артем Хромов считает, что аналогичные меры по переводу с платного отделения на бесплатное надо предоставить и молодым семьям, усыновившим ребенка.

"Надо отметить, что схема перевода с платного места на бесплатное не всегда прозрачна. Студенты жалуются, что нередко бывают так, что переводят "своих" для администрации вуза студентов, которые не имеют на это основания. Иногда студентам намекают на определенные "гонорары" для администрации за перевод, — добавил уполномоченный по правам студентов. — В связи с этим надо публиковать информацию о бюджетных местах на сайтах вузов, также необходим открытый банк данных о том, кто куда перевелся и по каким основаниям. Хочу также сказать, что даже у органов власти сейчас нет статистики о том, сколько девушек родили детей в процессе обучения в вузе и сколько будет претендовать на перевод".