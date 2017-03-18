Конкурс плакатов и видеороликов "Познай Байкал" набирает участников

mmpsrb.ru

Первый всероссийский конкурс "Познай Байкал" объявил Молодежный парламент при государственной думе.

Идею молодежи поддержал комитет госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Цель конкурса - привлечение общественного внимания к необходимости сохранения флоры и фауны уникального озера. Для этого организаторы планируют собрать не менее 200 работ в виде информационных плакатов или видеороликов. Материалы будут разместят в открытых источниках.

Конкурс проводится на безвозмездной основе в двух номинациях: "Лучший видеоролик" и "Лучший графический плакат". В каждой номинации предусмотрено пять тем. Первая – "Уникальный Байкал: флора и фауна" (должны быть подняты основные проблемы сохранения озера, звучать тема сохранения природы). Вторая – "За чистый Байкал!" (основная мысль – уникальность байкальской воды, раскрытие проблемы загрязнения озера). Третья – "Сохраним Байкал!" (проблема вырубки байкальского леса, предложения по его воспроизводству, развитие добровольческого и волонтерского движения среди молодежи). Четвертая – "Байкал: легенды и сказания" (сочинение сказки, легенды об озере, современная трактовка существующих сказаний). Пятая – "Байкальский туризм: перспективы развития"(популяризация, привлечение внимания к культурному, природному, этническому и экологическому наследию озера Байкал).

Одному участнику разрешено представить на конкурс не более трех работ. Стать участниками желающие от 14 до 35 лет. Для этого необходимо направить конкурсные материалы, заявку установленной формы и свою портретную цветную фотографию в оргкомитет на электронный адрес mp-rf@mail.ru с пометкой "Конкурс "Познай Байкал" до 1 мая 2017 года.

Итоги конкурса подведут в госдуме ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Победители получат ценные призы и подарки.

Соб. инф.