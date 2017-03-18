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Семь тысяч тюменцев вышли на митинг в честь годовщины возвращения Крыма

14:39 18 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
Продолжение: Владимир Якушев: Тюменская область и Крым плодотворно сотрудничают

Более 7 тыс. тюменцев и гостей областного центра приняли участие в митинге-концерте в честь третьей годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Об этом сообщили организаторы праздника, который прошел на Цветном бульваре.

"По итогам состоявшегося недавно социологического опроса, для большинства россиян возвращение Крыма и Севастополя - второе по значимости событие в отечественной истории после победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Возвращением Крыма и Севастополя граждане нашей страны гордятся даже больше, чем освоением космоса", - сказал, выступая на митинге, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Председатель областной Общественной палаты поделился с участниками митинга своими впечатлениями от поездки в Крым.

"Я воочию убедился, как патриотично настроены крымчане. На полуострове восстанавливаются здравницы, строятся дороги. Чувство сопричастности к великой России помогает жителям Крыма преодолевать все трудности, строить мост через Керченский пролив, возводить современный аэропорт в Симферополе. Как сказал наш президент Владимир Путин, когда мы вместе - мы сила, и мы непобедимы", - подчеркнул Геннадий Чеботарев.

Студент Тюменского индустриального университета Александр Шашков в составе стройотряда "Дорожник-1" принимал участие в строительстве моста через Керченский пролив.

"С Крымом Россию связывает много важных исторических событий, а также общее культурное наследие. А скоро будет связывать и мост. Работа на этой стройке стала для нас прекрасной возможностью приобрести уникальный практический опыт и познакомиться с настоящими профессионалами-мостостроителями. Мост, соединяющий Россию и Крым олицетворяет силу и единство нашего народа. Когда Россия едина, мы можем творить великие дела!", - убежден Александр Шашков.

Завершая торжественную часть митинга, собравшиеся на Цветном бульваре тюменцы хором исполнили Гимн Российской Федерации.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгений Бабенко

Теги: Тюмень - Крым , Цветной бульвар , Геннадий Чеботарев , митинг
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