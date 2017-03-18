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Голышманово празднует третью годовщину воссоединения России с Крымом

15:06 18 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Единодушие и воля жителей полуострова, который был и остается форпостом рубежей большой страны – на референдуме они сказали решительное "Да!". Слезы радости россиян от того, что со своими родными вновь вместе живут в одном государстве. Восторжествовала справедливость. Справедливость историческая для страны и каждого его гражданина. Об этом на митинге в Голышманово заявил  председатель Общественной палаты Голышмановского района Алексей Кашкаров.

Он отметил, что это не только присоединение - это возвращение народов Крыма на свою историческую Родину, которая называется Россия. 

Митинг, организатором которого выступила Общественная палата, поддержали жители поселка, студенты и представители общественных организаций. Обращаясь к собравшимся на площади у Дворца культуры, председатель местного отделения общественной организации "Ветераны – пограничники" Олег Негомедзянов отметил, что Крым был, есть и будет российским.

фото ИА "Тюменская линия"

"Владимир Путин, присутствуя на церемонии награждения Русского географического общества, обратился к юному дарованию: "Расскажи мне, где заканчивается граница России?". "Граница России заканчивается Беринговым проливом, после которого начинаются Соединенные Штаты Америки", - ответил мальчик. Президент, приобняв его за плечо, поправил: "Граница России нигде не заканчивается". Вроде бы шутка, но как заерзали наши недоброжелатели. Да, Россия - великая, многонациональная страна, она с уважением относится к своим друзьям, к своим союзникам, но никогда не прощает измены. Если кто-то по-шакальи поворачивается к нам хвостом, тут уже извиняйте: у нас каждый школьник знает - чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим" , - сказал Олег Негомедзянов.

"Крым - это не просто два субъекта, которые вошли в состав Российской Федерации. Это прежде всего - наша история, это люди, которые помнят свои корни, помнят подвиг своих предков, которые защищали родную землю ради счастливого будущего своих детей", - подчеркнул он.

Влад Удилов

Теги: праздник , Тюмень-Крым , митинг
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