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Владимир Якушев: Тюменская область и Крым плодотворно сотрудничают

15:09 18 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Трехлетнее сотрудничество между Тюменской областью и Республикой Крым заслуживает хорошей оценки.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами на митинге в честь третьей годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России, который состоялся на Цветном бульваре в Тюмени.

"Наш подшефный Черноморский район Республики Крым нуждается в серьезной поддержке, и мы оказываем всю необходимую помощь. Эта работа будет продолжаться. Но нас связывает нечто большее, чем экономика. Это наша общая судьба. Крым - русская земля не просто потому, что мы так хотим, а потому что там происходили события, имеющие огромное значение для истории нашей страны. Все мы - русские люди и живем в одной стране", - подчеркнул Владимир Якушев.

Глава региона принял участие в хоровом исполнении Гимна Российской Федерации и ознакомился с развернутыми на Цветном бульваре интерактивными площадками. Напомним, в митинге-концерте приняли участие более 7 тыс. человек.

Евгений Бабенко

Теги: Черноморский район , Владимир Якушев , митинг , Тюмень - Крым , Цветной бульвар
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