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В селе Созоново появился памятный знак в честь первого появления чая в России

20:01 18 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской линии

Памятный знак "Стан у переправы" в честь первого появления чая в России в 1640 году заложили в селе Созоново Тюменского района.  

Гости праздника приняли участие в народных гуляньях с ярмарочной торговлей и театрализованным представлением, узнали много интересного на экскурсиях по историческим местам села, угостились вкусным чаем с пирогами и домашними яствами.

Участниками ярмарки стали мастера декоративно-прикладного творчества, в том числе кузнецы и изготовители деревянной посуды, расписанной в двухмазковой уральской горно-заводской технике.

В программе дня - концерт творческих коллективов, рассказы об удивительной истории чая и старых традициях его заваривания, лепка пельменей из рубленого мяса.

Сельское празднество стало первой тематической ярмаркой, которая будет проходить дважды в год, а также послужит стартом организации постоянной точки ярмарочной торговли в рамках маршрута "Чайный путь".

В этот день в Созоново для участников события прошла экскурсия с посещением уникального храма Екатерины Великомученицы — единственной церкви, возведенной из красного кирпича по мотивам деревянного зодчества. Храм с действующим приходом был освящен в 1815 году киевским архиереем. Есть в нем необычное место: в церкви разбит настоящий зимний сад с живыми деревьями в кадках.

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Сергей Русанов

Теги: Тюменский район , Созоново

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