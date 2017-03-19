Тюменцам рассказали о преимуществах стерилизации животных

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Ветеринары напоминают о необходимости стерилизовать собак и кошек. Операция поможет избавить животных от мучений, связанных с поиском пары, а хозяев – освободить от хлопот по пристрою потомства.

"Доказано, что ранняя кастрация и стерилизация собак и одомашненных представителей семейства кошачьих позволяет им жить дольше. Во-первых, животные становятся менее нервными, во-вторых, сразу можем исключить возможность развития у питомцев с годами ряда тяжелых заболеваний, онкологию в том числе. По данным зарубежных ветеринаров США и Европы, ранняя стерилизация кошек и собак до первой течки предотвращает риск развития рака молочных желез на 80 процентов. Стерилизация после второй течки снижает риск уже только на 60 процентов", - рассказал ветеринарный врач клиники "Ветком" Игорь Коморников.

Многие владельцы жалеют своих котов и кошек и дают животным гормональные препараты, регулярное применение которых приводит к различным новообразованиям, в основном злокачественного характера и изрядно "сажают" печень животных, пишет "Тюмeнская облaсть сегoдня".

Цены на кастрацию собаки весом до 10 килограммов обойдется максимум в 2 тысячи рублей, собак более крупных пород – 4-6 тысяч рублей.