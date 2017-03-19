Тюменские аграрии получили льготные займы от Минсельхоза

фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские сельхозпроизводители уже получили 515 млн кредитных средств по льготной ставке до 5% годовых. Об этом сообщил заместитель директора по работе с клиентами крупного бизнеса тюменского филиала АО "Россельхозбанк" Владимир Мигульский.

По его словам, с 1 января на рассмотрение от сельскохозяйственных предприятий было подано заявок на 815 млн рублей. Одобрено кредитов на 515 млн рублей, что составляет 63% от заявленной суммы. Мигульский рассказал, что деньги удалось получить трем малых предприятиям, одной среденй компании, и трем крупным тюменским производителям.

В настоящее время на рассмотрении находится около 25 клиентов (в том числе, восемь предприятий малого бизнеса), которые планируют получить 654 млн рублей кредитных средств, пишет "Вслyх.рy".

Напомним, "дешевые" деньги стали доступны с 1 января 2017 года. Программа министерства сельского хозяйства России предполагает сотрудничество с пятью банками страны, которые обеспечивают сельхозпроизводителей необходимыми средствами для проведения весенних полевых работы или для реализации инвестиционных проектов.

По программе недополученная банками прибыль субсидируется за счет Минсельхоза.