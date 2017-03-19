Тюменцев просят отключить электричество

www.worldwildlife.org

Всемирный Фонд дикой природы ежегодно запускает кампанию, приуроченную к "Часу Земли". Крупнейшая в мире экологическая акция пройдет 25 марта в 20 часов 30 минут.

Специалисты по работе с молодежью центра Дзержинец совместно с НИИ "Экологии и рационального использования природных ресурсов" и волонтерскими отрядами города проведут анкетирование и специальные уроки для школьников на главную тему акции в этом году - "Экологический след человека".

Также из солидарности с мировым экологическим сообществом 25 марта с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут будет отключено освещение здания Центра – знаменитой Башни.

Присоединиться к акции смогут все желающие: также погасить свет и выключить не жизненно важные электроприборы у себя дома 19 марта в 20 часов 30 минут на один час, пишет "КП-Тюмень". Еще горожане могут отметить свое местоположение на карте мира.Еще один способ поддержать экологическую акцию – собрать свою "Панду-команду" либо присоединиться к команде центра Дзержинец через соцсети.