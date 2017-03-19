В Тюмени выберут лучший казачий кадетский класс Урала

казакисибири.рф

Тюменская область примет участников VI смотра-конкурса "Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа" в апреле, сообщает комитет по делам национальностей.

Ежегодные соревнования соберут в областной столице шесть команд из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Местом проведения сборов станет областной санаторный оздоровительно-образовательный центр "Витязь".

Молодым казакам предстоит пройти семь конкурсных испытаний. В программу войдут состязания в строевой подготовке, проверка знаний военной истории и традиций казачества, конкурс казачьей песни, военизированная командная эстафета, атлетическое многоборье и соревнования по военно-прикладным видам спорта.

Команды, занявшие призовые места, наградят медалями, дипломами и ценными подаркам. Кроме того, команда, ставшая победителем молодежного казачьего первенства, станет обладателем Переходящего Кубка полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

Напомним, что конкурс на звание лучший казачий кадетский класс проходит в Уральском федеральном округе с 2012 года. Его учредителем стала комиссия УФО Совета при президенте России по делам казачества. В 2017 году организаторами мероприятия выступит правительство Тюменской области и Южно-Тобольское казачье общество.