В Тюменских фитнес-клубах могут открыть кабинеты спортивной медицины

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Организовать в каждой поликлинике кабинеты спортивной медицины - с таким предложением депутат Тюменской городской думы, посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова выступила на круглом столе, посвященном проблемам и перспективам развития спорта в регионе.

По словам Проскуряковой, существует законодательная база, которая обязывает все фитнес-клубы и спортивные секции требовать от посетителей медицинские допуски. Однако при получении справок в поликлиниках тюменцы сталкиваются с рядом проблем: долгие очереди, высокая стоимость анализов и медосмотра, пишет "Вслyх.ру". Кроме того, по словам депутата, зачастую врачи не понимают, что от них хотят пациенты, приходящие за допуском в фитнес-клуб. То есть, доктора не информированы о форме справки, хотя она утверждена областным департаментом здравоохранения.

"То, что касается решений и предложений: в каждой поликлинике по месту жительства организовать кабинет спортивной медицины. Ни для кого не секрет, что сегодня спортдиспансер захлебывается от наплыва школьников и студентов. Количество занимающихся спортом у нас выросло в разы, а диспансер и количество специалистов, которые в нем работают, не выросли", - заявила Наталья Проскурякова.

Кроме того, для решения проблемы депутат предложила дать возможность частным клиникам выдавать гражданам медицинские допуски.