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Инвесторы вкладывают средства в производство муки в Ялуторовске

17:23 19 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Инвестиционный проект по переработке зерна реализует в  Ялуторовске предприниматель из Кургана. Он выкупил участок и в начале 2017 года реконструировал склады на 20 тысяч тонн зерна, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В настоящее время здесь завершается ремонт сушильного оборудования, идут переговоры по приобретению мукомольной линии. Планируется, что производство даст городу 35 новых рабочих мест.

Мукомольное производство  - давняя традиция города:  первому промышленному предприятию в Ялуторовске, паровой пятиэтажной мельнице купчихи 2-й гильдии Е. Д. Гусевой, уже более 100 лет. Интересно, что даже на гербе Ялуторовска, дарованном императрицей Екатериной II в 1785 году, изображено мельничное колесо.

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