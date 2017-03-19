Тюменский фонд "Старшее поколение" получит грант СИБУРА

Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" во второй раз стал обладателем гранта компании СИБУР. Подписание договоров с победителями конкурса социально значимых проектов компании "Формула хороших дел" прошло в администрации Тобольска, сообщает департамент социального развития Тюменской области

Поддержку получили 18 проектов муниципальных учреждений социальной сферы и некоммерческих организаций Тобольска, в числе которых, проект областная школа волонтерского мастерства для граждан пенсионного возраста "Года, несущие радость!".

Проект уже получал поддержку "Формулы хороших дел" в мае 2016 года. За прошедшее время он подтвердил свою эффективность как действенный инструмент профилактики одиночества, развития творчества и интеллекта пожилых людей, а также способствовал развитию в их среде волонтерского движения.

Средства гранта будут направлены на создание новых отрядов волонтеров пенсионного возраста Тюменской области по дополнительным направлениям: "Компьютерный мобильный веб-отряд волонтеров 55+"; отряд "Имиджа и стилистики 55+"; "Отряд собственной безопасности".

Будет продолжена работа и действующих отрядов: "Мудрого цветовода", сохранения экологии "Экобабушки за чистую планету", социально-психологической поддержки и разгрузки, организации досуга и экскурсионных мероприятий.