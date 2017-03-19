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Пенсионеры могут получить карту "Мир" этой осенью

20:11 19 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Массовая эмиссия карт "Мир" и процесс перевода бюджетников на эти карты планируется начать в текущем году. Осенью 2017 года планируется начать выдачу карт "Мир" выходящим на пенсию гражданам, сообщили в отделении по Тюменской области уральского ГУ ЦБ РФ.

Остальные пенсионеры получат их после истечения срока действия имеющихся у них на руках банковских карт, через которые они получают пенсии. Ранее СМИ со ссылкой на оценки ЦБ сообщали о том, что переходный период может завершиться к 1 июля 2020 года.

Платежная система "Мир", отмечается в письме тюменского отделения регулятора, была создана государством практически с нуля для обеспечения безопасности отечественной финансовой системы, бесперебойного проведения расчетов по картам международных платежных систем в кратчайшие сроки. Система создавалась с учетом особенностей российского финансового рынка.

Программное обеспечение "Национальной системы платежных карт" (НСПК) и платежное приложение для самой карты — продукты российской разработки, которые полностью принадлежат НСПК. "Это гарантирует безопасность и независимость национальной платежной системы от внешних экономических и политических факторов", - говорится в сообщении.

Также карты "Мир" предусматривают возможность размещения дополнительных нефинансовых сервисов. Например, на ее базе можно объединить платежную, социальную и транспортную карты.

На сегодня в системе зарегистрировано уже 230 банков, из которых 56 выпускают карту "Мир", 113 полностью подготовили свои устройства для ее приема и обслуживания. На сегодняшний день к приему карт в Тюменской области готово около 100% банкоматной сети, около 80% POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях, пишет "Вслyх.ру".

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