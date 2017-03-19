Ученые создали устройство для экспресс-диагностики бактериальных инфекций

tojajbolit.ru

Исследователи из США разработали устройство для быстрого выявления бактериальных инфекций. О новинке они рассказали в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Современные методы определения бактерий требуют как минимум нескольких дней, в течение которых посеянные на питательную среду бактерии должны "разрастись". Кроме того, для корректных результатов необходимы стерильность и определенные температура и давление. Все эти условия можно соблюсти в лаборатории, но в развивающихся странах или в удаленных уголках мира это проблематично.

Команда специалистов создала портативный диагностический прибор, работающий от батареек. Аппарат размером с обувную коробку позволяет проводить диагностику в полевых условиях и в сжатые сроки. Он проводит рекомбиназную полимеразную амплификацию — альтернативу ПЦР (полимеразной цепной реакции), позволяющую буквально за несколько минут увеличить количество генетического материала. В приборе используется сменный картридж с лунками, позволяющими одновременно диагностировать 16 заболеваний.

Реакция может идти и при комнатной температуре, но лучше всего протекает при 37–42 °С. После увеличения числа бактерий до необходимого количества на них можно протестировать антибиотики и выбрать тот, к которому у бактерий нет устойчивости.

Исследователи протестировали устройство на нескольких штаммах бактерий и получили удовлетворительные результаты. Кроме того, они считают, что их устройство будет полезно для поиска эффективных решений в химиотерапии, сообщает Газета.ru.