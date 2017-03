Умер музыкант Чак Берри

reuters.com

Музыкант Чак Берри скончался в возрасте 90 лет в своем доме в штате Миссури, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По информации CNN, из дома музыканта был сделан звонок в службу неотложной медицинской помощи. Прибывшие по вызову врачи нашли Берри в бессознательном состоянии, однако им не удалось спасти ему жизнь. Причина смерти не уточняется.

В октябре 2016-го, в день своего 90-летия, Берри анонсировал выход своего нового альбома. Планировалась, что первая за последние 38 лет пластинка под названием "Чак" появится в 2017 году.

Чак Берри родился в США 18 октября 1926 года. Он считается одним из основоположников рок-н-ролла. Его музыкальная карьера началась в начале 50-х, когда он стал исполнять песни в клубах Сент-Луиса.

В 1984 году певец и гитарист был удостоен премии "Грэмми" за особый вклад в музыку. Спустя два года он стал одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Берри также занимает пятое место в топ-100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

На счету Берри 20 студийных альбомов и 51 сингл, в их числе Thirty Days (1955 год), Roll Over Beethoven (1956 год), Brown Eyed Handsome Man (1956 год), Rock and Roll Music (1957год), Sweet Little Sixteen (1958 год), Johnny B. Goode (1958 год), You never can tell (1964 год).

Последняя пластинка музыканта Rock It была выпущена в 1979 году.

Чак Берри неоднократно приезжал в Москву, последний раз он выступил в столице в 2013 году.