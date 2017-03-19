Более 17 тысяч россиян оформили права на "дальневосточный гектар"

pktour.ru

Более 17 тысяч россиян оформили свои права на "дальневосточный гектар" и поставили участок на кадастровый учет, еще около 8,5 тыс. получили договоры о безвозмездном срочном пользовании землей, сообщает Интерфакс.

"Это действительно сложный проект. Представьте, у него более 10 тыс. пользователей только полномочных органов, и, прибавьте к этому неограниченное количество посетителей. Не каждая система выдержит такой поток информации. Если говорить о цифрах, то с момента запуска первого этапа закона только на сайт "дальневосточного гектара" зашло более 3 млн пользователей, которые в совокупности просмотрели почти 10 млн страниц", - сказал заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития.

По словам представителя Росреестра, важно было обеспечить простоту использования этого сервиса, и одновременно предоставить гарантии законности каждого заявления. В связи с этим было принято решение использовать механизмы идентификации и аутентификации, которые предлагает инфраструктура электронного правительства.

"Публичная кадастровая карта Росреестра на сегодня самый полный по содержанию информационный ресурс. Он покрывает территорию не только Дальнего Востока, но и всей Российской Федерации. Но в связи с тем, что не на всей территории гражданам могут быть предоставлены участки, есть земли закрепленные за министерством обороны или Роснедрами, нам пришлось проделать большую работу по внесению изменений в наши картографические материалы. За минувший год мы отработали 165 информационных пакетов от региональных органов власти. И эта работа еще продолжается", - сказал Приданкин.

Ранее вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил задачу сократить число земель, на которые наложены ограничения.

Третий этап программы "дальневосточный гектар", когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России, стартовал 1 февраля 2017 года.