В Магадане выросло число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез

businesspskov.ru

Число жителей Магадана, госпитализированных после обеда в столовой с подозрением на сальмонеллез, увеличилось до 32, еще пять человек лечатся на дому, сообщает РИА новости со ссылкой на министра здравоохранения Магаданской области Ирину Ларину.

Ранее сообщалось о 13 госпитализированных.

Медики станции скорой помощи Магадана в ночь с пятницы на субботу госпитализировали в инфекционные больницы 13 жителей города, днем еще четверых. У всех подозревают сальмонеллез после приема пищи в столовой "Северовостокзолото".

Учреждение общепита сейчас закрыто. Окончательные выводы медики сделают в понедельник, когда будут готовы лабораторные анализы. Предположительно, все заболевшие отравились картофельным пюре, в которое добавляли сырое яйцо.

"Медики обследовали сто тридцать человек, питавшихся в столовой "Северовостокзолото", и выявили новых заболевших. Так что число госпитализированных выросло до тридцати двух человек. Еще пятеро от госпитализации отказались и получают лечение на дому. Состояние всех заболевших удовлетворительное, тяжелых случаев нет", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, в инфекционной больнице Магадана медики развернули дополнительные места, всем госпитализированным предоставляют необходимое лечение.

"Среди госпитализированных один ребенок, 9-летняя девочка. Ее состояние также опасений не вызывает. Скорее всего, новых госпитализированных уже не будет. Медики обследовали всех, кто питался в этой столовой, за исключение нескольких человек, которые так и не вышли на связь", — уточнила собеседница.