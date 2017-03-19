В Челябинске пьяный водитель без прав насмерть сбил пешеходов и скрылся

Фото ГИБДД Тюменской области

Пьяный водитель ночью в воскресенье насмерть сбил двух пешеходов на переходе в Челябинске, после чего попытался скрыться, передает РИА Новости.

"Девятнадцатого марта в 00.10 в Челябинске по улице Комарова, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на двух пешеходов… переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с места ДТП скрылся", — сообщают в ГУМВД по Челябинской области.

Отмечается, что сотрудникам ГИБДД Челябинска удалось через 15 минут после ДТП обнаружить и остановить водителя, который находился за управлением транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительского удостоверения.

Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств ДТП и привлечение водителя к ответственности.