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СК начал проверку из-за нападения бездомных собак на девочку в Красноярске

15:09 19 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Следователи проводят проверку после сообщений о нападении бездомным собак на девятилетнюю девочку в Красноярске, передает Lenta.ru.

По предварительным данным, 18 марта во дворе жилого дома несколько животных повалили и покусали ребенка. На помощь пришел отец девочки и прохожие, которые отогнали собак и вызвали скорую.

В настоящее время устанавливается организация, ответственная за отлов бездомных собак в Свердловском районе краевого центра, опрашиваются свидетели и очевидцы.

Из-за участившихся случаев подобных нападений в последние месяцы, в обществе вновь поднялась дискуссия о борьбе с бездомными собаками. Например, депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что тех псов, которых не забирают из приютов, нужно умерщвлять.

В феврале сообщалось, что в Махачкале девятилетнюю девочку загрызли бродячие животные. После произошедшего жители республики устроили массовый отстрел собак.

Теги: нападение собаки , собаки

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