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Россия отмечает День подводника

17:39 19 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
РИА Новости

111 лет назад Николай II включил в классификацию новые боевые корабли. Первыми в состав флота вошли субмарины "Форель", "Сом" и "Осётр". С праздником моряков поздравил главком ВМФ Владимир Королёв, сообщает телеканал "Россия 24".

На подлодках в честь дня рождения — торжественные построения. В последние годы подводный флот страны проходит через масштабное обновление. Черноморцы уже получили шесть дизельных субмарин "Варшавянка", ещё столько же построят для Тихоокеанского флота. Также на верфях строятся атомные подлодки серий "Борей" и "Ясень". А конструкторы работают над перспективными проектами.

Как заявил Владимир Королев, в приоритете у ВМФ — обновление группировок атомных стратегических ракетоносцев на Северном и Тихоокеанском флотах. Также "госпрограммой военного кораблестроения на период до 2050 года определены четкие направления дальнейшего строительства и развития всех составляющих Подводных сил".

Теги: флот , ВМФ России

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