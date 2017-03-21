up

21.03.2017 вторник

EUR 61.6956

USD 57.2847

В Тюмени 1..3 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы посвятят книгам неделю

08:03 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
tonb.ru

Открытие "Книжкиной недели" под девизом "Читай, задавай вопросы, получай автографы!" начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) 25 марта в 12 часов 30 минут.

По информации Централизованной городской библиотечной системы, гостями праздника станут детская писательница из Минска Мария Бершадская, представители издательства "Компас Гид", тюменский писатель и поэт Григорий Кайгородов. Каждый сможет задать вопросы писателям, приобрести их книги, взять автографы у авторов и сфотографироваться с ними на память.

Мария Бершадская известна как автор серии книг "Большая маленькая девочка". Это первый визит писательницы в Тюмень. Она расскажет о своей необычной героине двухметрового роста, о том, как рождалась каждая новая история про семилетнюю Женю. Автор поделится секретами своего литературного мастерства, поведает о планах на будущее.

Григорий Кайгородов – автор популярного у маленьких тюменцев учебника "Азбука шахмат в стихах". В беседе с читателями он представит очередную поэтическую книгу из серии "Мир животных", рассказывающую о самых красивых и редких представителях фауны.

В этот же день в 16 часов состоится еще одна встреча юных читателей с Марией Бершадской в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1).

Теги: чтение , библиотеки , образование

Последние новости

09:10 Николай Романов: управляющие компании обязаны выполнять поручения собственников
09:00 Коллектив из Нового Уренгоя огорчил соперников на Урале
08:49 Тюменские теннисистки уступили только призерам чемпионата страны
08:27 На Калинина отключат светофор
08:03 Тюменцы посвятят книгам неделю
18:16 В МФЦ станет больше окон приема и уменьшится время ожидания в очередях
18:05 Разработка тюменских специалистов пользуется спросом в мире Фото
17:54 21 марта - события дня
17:50 Случаи с пьяными водителями получат общественный резонанс
17:43 На форум коренных малочисленных народов Севера в Салехард приедут пятьсот гостей
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

В МФЦ станет больше окон приема и уменьшится время ожидания в очередях

Случаи с пьяными водителями получат общественный резонанс

Владимир Якушев провел совещание по исполнению программы ликвидации аварийного жилфонда

Политика

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

Экономика

Тюменцы купили более тонны продуктов компании "Золотые луга" на выставке "Продэкспо-2017"

Ямальский фонд капремонта запустил мобильное приложение

В Тобольске увеличат производительность очистных сооружений промышленной площадки СИБУРа

Общество

Николай Романов: управляющие компании обязаны выполнять поручения собственников

На Калинина отключат светофор

Тюменцы посвятят книгам неделю

Спорт

Коллектив из Нового Уренгоя огорчил соперников на Урале

Тюменские теннисистки уступили только призерам чемпионата страны

Евгений Дементьев и банк "Открытие" приглашают на Югорский лыжный марафон

Происшествия

Налоговый инспектор и ее сообщник пошли под суд за взятку

В центре Тюмени столкнулись пять машин, пострадали семь человек

В Тюмени в ДТП с участием скорой пострадали четыре человека
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+