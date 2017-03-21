Тюменцы посвятят книгам неделю

tonb.ru

Открытие "Книжкиной недели" под девизом "Читай, задавай вопросы, получай автографы!" начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) 25 марта в 12 часов 30 минут.

По информации Централизованной городской библиотечной системы, гостями праздника станут детская писательница из Минска Мария Бершадская, представители издательства "Компас Гид", тюменский писатель и поэт Григорий Кайгородов. Каждый сможет задать вопросы писателям, приобрести их книги, взять автографы у авторов и сфотографироваться с ними на память.

Мария Бершадская известна как автор серии книг "Большая маленькая девочка". Это первый визит писательницы в Тюмень. Она расскажет о своей необычной героине двухметрового роста, о том, как рождалась каждая новая история про семилетнюю Женю. Автор поделится секретами своего литературного мастерства, поведает о планах на будущее.

Григорий Кайгородов – автор популярного у маленьких тюменцев учебника "Азбука шахмат в стихах". В беседе с читателями он представит очередную поэтическую книгу из серии "Мир животных", рассказывающую о самых красивых и редких представителях фауны.

В этот же день в 16 часов состоится еще одна встреча юных читателей с Марией Бершадской в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1).