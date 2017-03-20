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21 марта - события дня

17:54 20 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

В Тюмени в 10 часов начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы.

В Тюмени в 13 часов в малом зале правительства Тюменской области начнется встреча с чрезвычайным и полномочным послом Индонезии в России Мохамадом Вахидом Суприяди.

В Тюмени в 15 часов 15 минут в большом зале правительства Тюменской области начнется Совет по реализации приоритетных проектов в Тюменской области ("Здравоохранение").

В Тюмени в 17 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева ( ул. Орджоникидзе, д.59, литературно-музыкальная гостиная, 3-й этаж) начнется литературный вечер "Души прекрасные порывы", посвященный Всемирному дню поэзии. 

В с.Ярково в 14 часов в Ярковской центральной библиотеке ( ул. Пионерская, д. 96) начнется познавательный урок "Что? Где? Когда?", посвященный Всемирному дню Земли. 

Этот день в мире:

1685 – родился Иоганн Себастьян Бах, один из величайших композиторов в мировой истории.

1804 – во Франции принят гражданский кодекс, названный "кодексом Наполеона".

1825 – родился Александр Можайский, конструктор первого в России самолета.

1839 – родился Модест Мусоргский, российский композитор.

1906 – родился самый богатый человек ХХ века – Джон Рокфеллер.

1917 – комиссары Петроградского Совета арестовали Николая II и его семью, которые были определены под домашний арест в Царскосельском дворце.

1919 – провозглашена Венгерская Советская республика.

1920 – родился Георг Отс, эстонский певец-баритон, народный артист СССР.

1943 – немецкие войска в ходе контрнаступления против Красной армии заняли Белгород.

1960 – в южноафриканском городе Шарпевилле полиция расстреляла чернокожих демонстрантов, протестующих против ограничения их гражданских прав. Убито 56 человек и 162 – ранено. Этот день отныне для чернокожего населения ЮАР стал традиционным днем акций протеста.

1981 – умер Марк Донской, кинорежиссер, первый советский лауреат "Оскара" за фильм "Радуга". Он также снял фильмы по трилогии Горького "Детство", "В людях", "Мои университеты", картина "Сельская учительница", а также два фильма, посвященных матери Ленина.

1998 – скончалась Галина Уланова, одна из величайших балерин планеты. Вершиной ее творческой карьеры считается Джульетта из балета Прокофьева "Ромео и Джульетта". Это единственная в мире балерина, которой при жизни были установлены памятники в Санкт-Петербурге и Стокгольме.

2000 – в столице Эвенкии поселке Тура маньяк убил священника иеромонаха Григория.

2006 - Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер".

2014 - Совет Федерации ратифицировал договор о вступлении Крыма в состав России. Президент России Владимир Путин подписал законы о присоединении Крыма к России.

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