22 марта - события дня

В Тюмени в 9 часов в отеле Mercure (конференц-зал) начнется совещание СИБУРа и крупнейших производителей по импортозамещению оборудования в сфере автоматизации процессов.

В Тюмени в 10 часов начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской думы.

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Советская, 61, 2 этаж начнется конференция "Современное экологическое состояние водных объектов в Тюменской области: проблемы и пути решения".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в малом зале правительства области заместитель губернатора Вадим Шумков встретится с учащимися Нового Уренгоя (программа "Газпром классы").

В Тюмени в 11 часов в прокуратуре Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 31) начнется третий открытый форум "Прокуратура и общество на страже природы".

В Тюмени в 14 часов начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской думы.

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) состоится официальное подписание партнерского договора между тюменским региональным отделением "Опоры России" и кафедрой журналистики ТюмГУ. Тема пресс-конференции "Бизнес-партнерство в журналистской подготовке".

В Тюмени с 14 до 15 часов в управлении Пенсионного фонда Тюмени состоится занятие в "Школе молодого пенсионера".

Этот день в мире:

1599 - родился Антонис ван Дейк, фламандский живописец, ученик Рубенса.

1832 - умер немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гете.

1888 - представители двенадцати футбольных клубов Великобритании образовали Английскую футбольную лигу.

1902 - Британия и Персия заключают договор о соединении телеграфной линией Европы и Индии.

1904 - в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире публикуется цветная фотография.

1905 - родился Григорий Козинцев, советский кинорежиссер.

1907 - в Лондоне на улицах появились первые такси со счетчиками.

1915 - родился Георгий Жженов, киноактер.

1915 - падение австрийской крепости Перемышль — одна из крупнейших побед Русской Императорской армии в Первой мировой войне, одержанная в ходе зимней операции в Карпатах.

1917 - США первыми в мире признают Временное правительство в России.

1922 – открылось Минусинское педагогическое училище.

1923 - родился Марсель Марсо, французский мим.

1945 - в Каире образована Лига арабских государств.

1948 - родился Эндрю Ллойд Уэббер, английский композитор.

1958 - родился Валерий Сюткин, эстрадный певец.

1959 - умерла Ольга Книппер-Чехова, русская театральная актриса, жена Антона Чехова.

1963 - The Beatles выпускает альбом Please Please Me, свой первый долгоиграющий альбом в Великобритании, который сразу же занимает лидирующие позиции в британских хит-парадах.

1989 - в испытательном полете самолета Ан-225 "Мрия" установлено 109 мировых рекордов.

2016 - серия терактов в Брюсселе (в аэропорту и метрополитене).