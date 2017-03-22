23 марта - события дня

В Тюмени в 10 часов начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Западно-Сибирском инновационном центре (ул. Республики, 142, международный конгресс-холл) начнется семинар "Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по федеральному закону № 223-ФЗ" (на примере АО "Траснефть-Сибирь").

В Тюмени в 11 часов совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Федеральный и региональный порталы госуслуг: особенности, возможности и перспективы развития".

В Тюмени в 11 часов в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется проект по социокультурной реабилитации молодых людей с особенностями здоровья средствами арт-терапии "Перезагрузка. Новые горизонты".

В Тюмени в 11 часов в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди школьников.

В Тюмени в 12 часов 30 минут в Западно-Сибирском инновационном центре (ул. Республики, 142, международный конгресс-холл) начнется семинар "Презентация возможностей портала "Бизнес-навигатора МСП", включая доступ к информации о реализуемых мерах поддержки субъектов МСП.

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Туберкулез: почему важно в каждом возрасте проходить диагностику. Ситуация в Тюменской области. Профилактические мероприятия в период месячника борьбы с туберкулезом".

В Тюмени в 14 часов в школе №37 (ул. Холодильная, 78) начнется фестиваль-конкурс "Питание и здоровье".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в малом зале администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется брифинг и подписание соглашения по проведению экологических квестов.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Центральной районной библиотеке (с. Юргинское, ул. Центральная, 59) начнется открытие Недели детской и юношеской книги "Как это здорово читать!".

В Тюмени в 16 часов в НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" (ул. Новгородская, 10) начнется День открытых дверей. Специалисты фонда расскажут о порядке и сроках проведения ремонтов, проведут индивидуальные консультации, ответят на вопросы.

В с. Тоболово в 10 часов на базе ООО "Опеновское" Ишимского района (ул Мира, 7/2) начнется совещание с руководителями семеноводческих хозяйств Тюменской области по вопросам развития отрасли семеноводства.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция начальника ГИБДД МО МВД России "Ишимский" Виктора Ларионова "Получение льгот по уплате государственной пошлины. Несовершеннолетние водители без прав".

Этот день в истории:

1324 - Папа Римский Иоанн XXII отлучил от церкви германского императора Людовика (Людвига) Баварского.

1749 - родился Пьер Симон Лаплас, французский астроном и математик.

1839 - в бостонской газете Morning Post впервые появилось выражение O.K. как шуточное сокращение неправильно написанного выражения oll korrect.

1842 - умер Стендаль (Анри Мари Бейль), французский романист.

1887 - родился князь Феликс Юсупов.

1900 - родился Эрих Фромм, американский психоаналитик, философ, идеолог неофрейдизма.

1903 - американские конструкторы братья Вилбур и Орвил Райты получили патент на изобретенный ими самолет.

1907 - немного не дожив до 80-летия, умер Константин Победоносцев, обер-прокурор Синода.

1908 - родился Анатолий Ляпидевский, советский летчик.

1910 - родился Акира Куросава, выдающийся японский кинорежиссер.

1918 - германские войска начали обстрел Парижа из гигантской пушки, названной "Большая Берта". Орудие калибра 420 мм весило 125 тонн, имело ствол длиной 34 м и могло послать снаряд весом 120 кг на 131 км.

1919 - в Милане Бенито Муссолини основал националистическую организацию, которую назвал Fasciо di combattimеnto ("объединение бойцов").

1923 - образована Башкирская автономная Советская Социалистическая республика.

1934 - родился Евгений Клячкин, поэт-бард.

1966 - в Риме впервые за 400 лет произошла официальная встреча папы римского и архиепископа Кентерберийского.

1971 - родился хоккеист Александр Селиванов.

1983 - президент США Рональд Рейган объявил по телевидению о начале разработки программы стратегической оборонной инициативы.

1998 - фильм "Титаник" получил 11 "Оскаров".

2001 - затоплена в Тихом океане российская космическая станция "Мир", проработавшая на орбите 15 лет.