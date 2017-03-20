Задачи межведомственного взаимодействия отрасли спорта и молодежной политики обсудят в Тюмени

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Совещание "Развитие отрасли спорта и молодежной политики Тюмени на основе сетевого взаимодействия: итоги и перспективы" откроется в актовом зале школы №94 (проезд Солнечный, 24) 24 марта в 15 часов.

Представители департамента по спорту и молодежной политике администрации города подведут итоги работы за 2016 год, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Департамент по спорту и молодежной политике активно налаживает взаимодействие с департаментом образования, департаментом культуры и департаментом здравоохранения, с управами административных округов города, с департаментом по спорту и департаментом образования и науки Тюменской области. Ведется совместная работа с управлением социальной защиты, с общественными организациями инвалидов, детей-инвалидов и их родителей, с городскими федерациями по различным видам спорта, предприятиями и организациями Тюмени.

В 2016 году были выстроены новые партнерские отношения с городскими физкультурно-спортивными клубами частной формы собственности в вопросе организации и проведения на территории клубов бесплатных занятий для пенсионеров и детей льготных категорий. Эта совместная социальная работа с коммерческими организациями способствует расширению возможностей физкультурно-спортивных услуг и развитию отрасли спорта города в целом. Более 20 частных спортивных организаций активно включились в социальную работу и предлагают занятия на бесплатной основе.

Каждый третий тюменец систематически занимается спортом. Ведется физкультурная работа на базе 25 учреждений спорта и молодежной политики. Систематическую работу с жителями на 170 спортивных объектах проводят 144 спорторганизатора по 37 направлениям, в том числе по 15 направлениям для инвалидов.

С 2017 года в России начался третий этап реализации комплекса ГТО, Тюмень активно включилась в процесс. Созданы центры тестирования, запущена масштабная информационная кампания.

Эти вопросы будут рассмотрены на итоговом отраслевом совещании.

Соб. инф.