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Налоговый инспектор и ее сообщник пошли под суд за взятку

17:32 20 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской линии

Приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора ИФНС России по Тюмени №3 33-летней Екатерины Сапатаевой и 35-летнего Хадиса Тагирова вынес Ленинский районный суд.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Сапатаева признана виновной в получении взятки через посредника, а Тагиров - в посредничестве во взяточничестве и незаконном хранении наркотических средств и психотропных веществ.

По версии следствия, в мае 2015 года Сапатаева проводила выездную налоговую проверку в одной из коммерческих организаций Тюмени и решила за счет  организации улучшить свое материальное положение. Она привлекла Тагирова, который был знаком и с директором проверяемой фирмы. Тагиров должен был выступить в роли посредника. Сапатаева попросила Тагирова довести до сведения руководителя фирмы, что ею в ходе проверки может быть насчитана недоимка по налогам в 30 млн рублей, но за взятку в акте проверки она укажет значительно меньшую сумму недоимки. Размер взятки пара определила в 300 тыс. рублей, каждому - по 150 тыс. рублей.

Руководитель не прочь был уменьшить размер недоимки и согласился дать взятку, сумев снизить ее в ходе переговоров с Тагировым до 100 тыс. рублей.

1 июня 2015 года директор фирмы перевел на банковскую карту знакомого Тагирова 99 тыс. рублей. Из них Тагиров оставил себе 49 тыс. рублей за посреднические услуги, а 50 тыс. рублей передал через своего второго знакомого Сапатаевой.

6 мая 2016 года Тагирова задержали. При досмотре у него были изъяты синтетический наркотик и амфетамин.

Взяточничество было выявлено РУФСБ России по Тюменской области.

Суд назначил Сапатаевой штраф в размере 1 млн рублей и на три года лишил ее права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Тагиров осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Суд постановил конфисковать взятку в размере 50 тыс. рублей в доход государства.

Для исполнения приговора в части конфискации имущества и взыскания штрафа приговором суда обращено взыскание на арестованное имущество Сапатаевой (земельный участок площадью 749 кв. м, автомобиль Nissan Qashqai и пять тысяч рублей), а также на денежные средства Тагирова в размере 67 тыс. 320 рублей.

Уголовное дело в отношении директора фирмы, давшего взятку, было прекращено в ноябре 2016 года в связи с активным способствованием расследованию.

Теги: наркотики , взятка , уголовное дело

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