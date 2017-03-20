Евгений Дементьев и банк "Открытие" приглашают на Югорский лыжный марафон

Фото Западно-Сибирского филиала банка «Открытие»

Банк "Открытие" и олимпийский чемпион Евгений Дементьев приглашают любителей лыжного спорта принять участие в Югорском марафоне.

До начала большого спортивного праздника – Югорского лыжного марафона - осталось немного времени. Участие в забеге подтвердил олимпийский чемпион, победитель марафона Европа-Азия Евгений Дементьев. Вместе с банком "Открытие" он приглашает любителей зимних видов спорта пробежать Ugra ski marathon: "Спортсмены и болельщики лыжных гонок, друзья. Проявите характер и преодолейте свою лыжную дистанцию на пять, двадцать пять, пятьдесят километров или поболейте за своих кумиров. Мы ждем вас! Будет весело!".

Евгений Дементьев выходил на старт всех Ugra ski marathon, дважды становился серебряным призером марафона, сообщает управление по связям с общественностью и рекламе Западно-Сибирского филиала банка "Открытие".

Подробная информация и регистрация участников на сайте и по телефону в Ханты-Мансийске: (3467) 33-12-24. Генеральный партнер соревнований - банк "Открытие".

Соб. инф.