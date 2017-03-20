Квест по безопасности Интернета привлек более ста команд региона

Фото ИА "Тюменская линия"

Февральская акция "Безопасный Интернет" стала самой масштабной по охвату аудитории в регионе, считает заместитель директора Областного центра профилактики и реабилитации Ольга Курганова.

По ее словам, большой резонанс вызвал областной квест "Мы за безопасный Интернет". В нем приняли участие 124 команды из всех муниципальных образований региона. Творческим заданием стал конкурс видеороликов, в котором участники отвечали на вопрос: "Безопасный Интернет – что это?". Вторым этапом стало интеллектуальное задание, участники решали задачи игры. Третий этап дал возможность участникам раскрыть организаторские возможности, они проводили профилактическую фотосессию. Их задачей стало охватить как можно больше жителей своего населенного пункта, привлекая представителей различных профессий. Результатом этапа стали фотоколлажи с участниками игры.

Первое место занял волонтерский отряд "Экипаж" Тюменского колледжа транспорта технологий и сервиса, второе место завоевали школьники села Бердюжье, третье место - команда "Экстрим" Ларихинского сельского Дома культуры из Ишимского района.

Кроме того, в феврале киберпатруль провел более 20 уроков по вопросам безопасного Интернета среди обучающихся, воспитанников учреждений дополнительного образования и родителей, рассказала Ольга Курганова.

Ирина Ромашкина