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Многодетные ярковские семьи наградили за поддержку шахматных традиций

15:54 20 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

Более 50 шахматистов сразились на 42 досках одновременно в турнире в селе Ярково.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", на открытии турнира руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов подчеркнул, что главная цель подобных соревнований — поднять уровень массовых шахмат. Он добавил, что в минувшем году фракция "Единая Россия" выделила более 1 млн 200 тыс. рублей на приобретение специализированного шахматного оборудования, в том числе и для Ярковского района. "Пусть не все станут чемпионами, но шахматы отлично развивают интеллектуальные качества. Мы вкладываем средства, чтобы молодое поколение могло реализовать свой потенциал", – заключил Андрей Артюхов.

Глава Ярковского района Евгений Щукин отметил, что местная земля славится шахматными традициями. "Наша территория - родина многих шахматных призеров, неравнодушных к этому спорту людей. Шахматы развивают логику, ум, внимание. Это игра, которая объединяет разные поколения, поэтому мы всячески поддерживаем шахматы, и сейчас более 300 человек в Ярково играют в шахматы постоянно".

В последние годы в Тюменской области шахматному спорту уделяется большое внимание. Как уточнил председатель региональной шахматной федерации Геннадий Шантуров, в год организация проводит около 100 турниров. "Развитию этого движения способствует член фракции "Единая Россия" Госдумы Анатолий Карпов", - добавил он.

Шантуров напомнил, что в регионе действует проект "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады". "Как дисциплина шахматы преподаются в 250 школах и 60 детских садах. В прошлом году стартовал новый проект - "Шахматы в многодетные семьи". За несколько лет благодаря поддержке фракции "Единая Россия" областной Думы приобретен шахматный инвентарь во многие школы и детские сады региона".

На турнире наградили четыре многодетные семьи, которые особое внимание уделяют шахматному воспитанию. Подарки получила семья Никулиных с тремя детьми. Все трое дочерей с детского сада увлеклись шахматами и не бросили это увлечение в школе. Ивановы не только всей семьей играют в шахматы дома, но и принимают участие во многих районных и областных турнирах. Большая семья Рудаковых с пятью детьми также получила подарки. Семья Максимовых — одна из самых увлеченных шахматами семей во всем районе. Как рассказывает Любовь Максимова, началось увлечение со старшего сына Кости, который в три года уже мог сыграть шахматную партию. А девятилетний Матвей, глядя на старшего брата, начал играть в шахматы с года.

В турнире приняли участие не только юные шахматисты, но и опытные ветераны. Самый старший участник турнира 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Кузнецов. Он стоял у истоков шахматной школы в Ярково. "Главное - чтобы дети увлеклись шахматами, чтобы они были для них приятным занятием. Конечно, этот спорт, но спорт, который помогает стать умнее", - уверен ветеран.


 

 

 

                            

Теги: Ярково , Андрей Артюхов , Единая Россия , шахматы

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