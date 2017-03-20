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Киберволонтеры покажут родителям, как установить контент-фильтр

17:00 20 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Наклейку "Здесь безопасный Интернет" от киберпатруля Тюменской области не заслужил никто. Таков результат февральского рейда по тюменским точкам общепита специалистов Областного центра профилактики и реабилитации.

Как рассказала заместитель директора Областного центра профилактики и реабилитации Ольга Курганова, в феврале киберволонтеры проверили в шести заведениях наличие веб-фильтров у доступа в Интернет. Было и два повторных рейда с участием прокуратуры, в результате которых заведениям выписали предписания. Если владельцы и впредь не установят веб-фильтры, они будут оштрафованы, пояснила Ольга Курганова.

Фото ИА "Тюменская линия"

По статистике за 2016 год тюменские киберволонтеры выписали около 10 предписаний, проверив 41 общественное заведение в 45 рейдах. 

Контент-фильтры блокируют вредоносную информацию, распространение которой ограничивает федеральный закон, пояснил председатель комитета молодежной политики Алексей Краев. Иными словами, веб-фильтр при подключении к wi-fi заведения закрывает доступ к сайтам, способствующим распространению наркотиков, экстремизма, детской порнографии и т.п. Закон обязывает общественные заведения устанавливать контент-фильтр.

Есть две технологии, позволяющие обеспечивать безопасность в Интернете: веб-фильтры и пароль от wi-fi заведения. Если в заведении не стоит контент-фильтр, но пароль выдается по паспорту – это тоже исключает доступ ребенка в небезопасный Интернет, пояснил Алексей Краев. Если же заведение изначально предназначено только для посетителей 18 лет и старше, это должно быть обозначено на входе, а у посетителей такого заведения необходимо спрашивать паспорт, считают специалисты.

"Все пользуются wi-fi, если есть возможность. Во всех школах Тюмени и в других образовательных организациях есть контент-фильтры. Это касается и библиотек, – рассказал Алексей Краев. – Причем с библиотеками была целая история. В библиотеки многие приходят, чтобы воспользоваться Интернетом. Когда только ввели закон, в библиотеках посетителей стало меньше, потому что поставили контент-фильтры. И многие сказали, что стало неинтересно ходить. Это пример эффективности введения веб-фильтров".

Фото ИА "Тюменская линия"

Специалисты киберпатруля рассказали, что многие родители дома ставят специальное программное обеспечение, однако 60 процентов детей используют мобильный Интернет. Эти данные, выявленные в результате опроса, повлияли на первостепенность задач специалистов по безопасности Сети. Так, 17 марта киберволонтеры впервые провели акцию в ТРЦ "Гудвин", на которой рассказали родителям, как устанавливать на телефонах контент-фильтры.

Представитель общественной организации "Родительская поддержка" Ирина Никулина рассказала, что родители без энтузиазма посещают семинары, которые специалисты посвящают безопасности детей. Причем родителей старшеклассников в три раза меньше, чем родителей детей младших классов. Ирина Никулина предложила на собраниях научить родителей устанавливать веб-фильтры на мобильных телефонах их детей. 

Представители проекта "Киберпатруль" условились, что сделают это на ближайших встречах с родителями. 

Ирина Ромашкина

Теги: дети , киберпатруль

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