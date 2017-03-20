Киберволонтеры покажут родителям, как установить контент-фильтр

Фото ИА "Тюменская линия"

Наклейку "Здесь безопасный Интернет" от киберпатруля Тюменской области не заслужил никто. Таков результат февральского рейда по тюменским точкам общепита специалистов Областного центра профилактики и реабилитации.

Как рассказала заместитель директора Областного центра профилактики и реабилитации Ольга Курганова, в феврале киберволонтеры проверили в шести заведениях наличие веб-фильтров у доступа в Интернет. Было и два повторных рейда с участием прокуратуры, в результате которых заведениям выписали предписания. Если владельцы и впредь не установят веб-фильтры, они будут оштрафованы, пояснила Ольга Курганова.

Фото ИА "Тюменская линия"

По статистике за 2016 год тюменские киберволонтеры выписали около 10 предписаний, проверив 41 общественное заведение в 45 рейдах.

Контент-фильтры блокируют вредоносную информацию, распространение которой ограничивает федеральный закон, пояснил председатель комитета молодежной политики Алексей Краев. Иными словами, веб-фильтр при подключении к wi-fi заведения закрывает доступ к сайтам, способствующим распространению наркотиков, экстремизма, детской порнографии и т.п. Закон обязывает общественные заведения устанавливать контент-фильтр.

Есть две технологии, позволяющие обеспечивать безопасность в Интернете: веб-фильтры и пароль от wi-fi заведения. Если в заведении не стоит контент-фильтр, но пароль выдается по паспорту – это тоже исключает доступ ребенка в небезопасный Интернет, пояснил Алексей Краев. Если же заведение изначально предназначено только для посетителей 18 лет и старше, это должно быть обозначено на входе, а у посетителей такого заведения необходимо спрашивать паспорт, считают специалисты.

"Все пользуются wi-fi, если есть возможность. Во всех школах Тюмени и в других образовательных организациях есть контент-фильтры. Это касается и библиотек, – рассказал Алексей Краев. – Причем с библиотеками была целая история. В библиотеки многие приходят, чтобы воспользоваться Интернетом. Когда только ввели закон, в библиотеках посетителей стало меньше, потому что поставили контент-фильтры. И многие сказали, что стало неинтересно ходить. Это пример эффективности введения веб-фильтров".

Фото ИА "Тюменская линия"

Специалисты киберпатруля рассказали, что многие родители дома ставят специальное программное обеспечение, однако 60 процентов детей используют мобильный Интернет. Эти данные, выявленные в результате опроса, повлияли на первостепенность задач специалистов по безопасности Сети. Так, 17 марта киберволонтеры впервые провели акцию в ТРЦ "Гудвин", на которой рассказали родителям, как устанавливать на телефонах контент-фильтры.

Представитель общественной организации "Родительская поддержка" Ирина Никулина рассказала, что родители без энтузиазма посещают семинары, которые специалисты посвящают безопасности детей. Причем родителей старшеклассников в три раза меньше, чем родителей детей младших классов. Ирина Никулина предложила на собраниях научить родителей устанавливать веб-фильтры на мобильных телефонах их детей.

Представители проекта "Киберпатруль" условились, что сделают это на ближайших встречах с родителями.

Ирина Ромашкина