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Тюменские школьники приняли участие в олимпиаде Президентской библиотеки

16:49 20 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы Президентской библиотеки

Итоги интерактивной олимпиады "Россия в электронном мире" по истории России, обществознанию и русскому языку подведут в начале апреля.

Напомним, что Президентская библиотека проводит олимпиаду для учащихся 10-11 классов образовательных учреждений. Участники могут попробовать свои силы в каждом из предметов или выбрать тот, в котором чувствуют себя сильнее.

Ученики приобретают навыки работы с источниками по истории, теории и практике российской государственности, помогающие глубже понять историю и современное состояние Российского государства.

Олимпиада "Россия в электронном мире" по истории и обществознанию вошла в перечень олимпиад школьников, рекомендуемый Министерством образования и науки РФ, что предоставляет победителям преимущества при поступлении в вузы.

 Школьники Тюменской области уже не первый год принимают участие в этой всероссийской олимпиаде. В 2016 году ученик боровской школы Тюменского района Роман Болвин стал призером 3 степени по русскому языку. В первом туре олимпиады в сентябре 2016 года приняло участие 2 тыс. 116 учеников школ Тюменской области, 211- продолжили интеллектуально состязаться во 2 туре. Первые два тура проходили в дистанционном формате.

Заключительный третий тур олимпиады проходил на базе Тюменской областной научной библиотеки им. Дмитрия Ивановича Менделеева в электронном читальном зале Президентской библиотеки 15-16 марта 2017 года. Все участники выполнили предложенные задания олимпиады, сообщает пресс-служба Президентской библиотеки. 

фото пресс-службы Президентской библиотеки

Теги: олимпиада , образование , Президентская библиотека

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