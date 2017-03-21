Разработка тюменских специалистов пользуется спросом в мире

фото компании «Маяк»

Резидент Тюменского технопарка, компания "Маяк" разработала и запустила мобильное приложение, которое работает в связке с детскими GPS – часами. Оно позволяет родителям видеть, где находится их ребенок в режиме реального времени. Об этом корр. "Тюменской линии" рассказал директор компании Михаил Мандрыгин.

"Мы работаем не только в России, но и за рубежом есть сеть дилеров, которые продают часы с нашим программным обеспечением. Это Казахстан, Белоруссия, сейчас запускаемся в Норвегии, в Германии проходит тестирование наших часов", - отметил он.

Это не просто китайские часы, которые можно купить на российском рынке. Часы от "Маяка", как пояснил Михаил Мандрыгин, доработаны под заказ конкретной российской компании.

"Контракт у нас заключен непосредственно с фабрикой, мы работаем напрямую с производителями плат - они вносят изменения, обеспечивающие безопасность, расширяющие функционал часов, - сообщил он. - У родителей на телефоне приложение – у ребенка часы. В самих часах есть сим-карта, с помощью которой можно совершать звонки, обмениваться аудиосообщениями, получать SMS-сообщения".

Кроме того, на часах есть кнопка SOS, нажав которую ребенок отправляет родителям оповещение о тревоге и его текущее местоположение.

Компания "Маяк" была учреждена 31 марта 2015, первые часы поступили в продажу уже в апреле 2016 года. Клиентами компании уже стали более 50 тыс. пользователей по всему миру. Уникальность компании заключается в предоставляемом сервисе: двухуровневая техническая поддержка клиентов от call-центра по приему заявок, до технической поддержки специалистами. Кроме того, разработан чат технической поддержки клиентов в самом приложении "Маяк – безопасность детей". Сервисные центры по ремонту часов расположены в 57 городах России.

"С нами сотрудничает крупнейший оператор связи МТС, который разработал специализированный тариф "МАЯК" для работы с детскими GPS – часами", - отметил Михаил Мандрыгин.

Компания пользуется информационной, юридической и бухгалтерской поддержкой Тюменского технопарка.

﻿ фото компании «Маяк» 1 /

Борис Олейник