В Тюмени отметили День стоматологического здоровья

Фото Ирины Лютоевой

Секреты здоровой улыбки посетителям университетской многопрофильной клиники раскрыли специалисты и студенты стоматологического факультета ТюмГМУ.

Чтобы уроки гигиены запомнились и пошли впрок, медики говорили о здоровье в стихах и дарили пациентам полезные подарки.

"Мы учим всех желающих, как правильно чистить зубы и какими средствами пользоваться, по каким критериям выбирать зубную щетку и пасту. Самое главное - достучаться до пациентов, чтобы они посещали стоматолога, так как это неотъемлемая часть стоматологического здоровья", - рассказала студентка стоматологического факультета Кристина Олейник.

Третьекурсница ТюмГУ свою профессию считает перспективной. Говорит о постоянном развитии технологий, которые облегчают работу медикам, и нехватке в Тюмени квалифицированных ортодонтов. А значит, хорошие врачи будут востребованы.

"На нашем стоматологическом факультете учатся 450 студентов. Это ребята с юга Тюменской области, из северных округов и ближних областей. Есть студенты из Екатеринбурга, хотя у них в городе действует мощный факультет. Стоматологический факультет ТюмГУ - один из самых устойчивых и крепких. Единственное, недостаточно бюджетных мест. Но у нас сильные внебюджетные студенты и, конечно, преподаватели", - отметил декан стоматологического факультета Александр Брагин.

Фото Ирины Лютоевой

Уроки гигиены прошли в нескольких стоматологических клиниках Тюмени, а также в ТЦ "Солнечный". Специалисты напомнили, что для сохранения здоровья пациенты должны дважды в год посещать стоматолога, дважды в день чистить зубы, не забывать про применение дополнительных средств гигиены и придерживаться правильного питания, включая в рацион твердые продукты.

"Правила простые, но иногда просто забываешь следовать рекомендациям. У меня маленький ребенок, буду стараться прививать ему полезные привычки, хорошо, что сегодня об этом напомнили", - сказала посетительница университетской многопрофильной клиники Наталья Лыткина.

Фото Ирины Лютоевой

По данным Стоматологической ассоциации России, мероприятия, посвященные Дню стоматологического здоровья, проходят в 48 регионах страны на 700 площадках. Уроки гигиены и профилактики стоматологических заболеваний, флешмобы, презентации, показы проводятся в специализированных учреждениях и центрах здоровья, детских образовательных и досуговых учреждениях, торговых центрах. Ожидается, что их посетят до 70 тыс. взрослых и детей.

Татьяна Ковалева