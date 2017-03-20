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Тюменцы купили более тонны продуктов компании "Золотые луга" на выставке "Продэкспо-2017"

17:21 20 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" успешно выступила на выставке-ярмарке "Продэкспо-2017" в Тюмени, продав более тонны своих продуктов и получив награды за качество.

В конкурсе среди товаропроизводителей на лучший продукт или услугу дипломом первой степени за высокие потребительские свойства отмечен кефир торговой марки "Золотые луга" с массовой долей жирности 2,5%, медаль получило масло крестьянское "Золотые луга".

На стенде АО "Золотые луга" посетители дегустировали и покупали качественные молочные продукты. Особой популярностью пользовался натуральный сыр, а также оздоровительные продукты "Наринэ", "Ацидофилин" и "Биопростокваша", выпускаемые на заводе "Золотые луга" под торговой маркой "Живи здорОво!".

Напомним, что 22 марта "Золотые луга" подведут итоги розыгрыша недельного запаса молочной продукции среди посетителей выставки "Продэкспо-2017". Чтобы стать участником конкурса, было необходимо сфотографироваться с ростовой куклой "Ацидофилин" во время выставки и выставить фото в "Инстаграм" с хештегами #золотыелуга #ацидофилин72. 

Теги: продукты питания , Золотые луга , награды

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